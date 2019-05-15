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TBMM'de terör eylemi girişimiyle ilgili flaş gelişme

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) banko görevlisini rehin almaya çalışan, DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın iki kişinin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca TBMM'de dün banko görevlisini rehin almaya çalışırken, koruma görevlilerinin anında müdahalesi ile gözaltına alınan DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın iki kişinin, 14 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 4 gün gözaltı süresinin uzatılmasına karar verildi.

Zanlıların Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.

- BOMBA DÜZENEĞİ SÜSÜ VERİLMİŞ PARFÜM KUTUSU ELE GEÇİRİLDİ

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, dün TBMM Dikmen Kapısı'na gelen biri kadın iki kişinin, bir milletvekili ile randevuları olduğunu söyleyerek, Meclise girmek istediği belirtilmişti.

Giriş bölümünde polislerin arama ve güvenlik sorgulaması sırasında, zanlıların banko görevlisini rehin almaya çalıştığı ancak koruma görevlilerinin anında müdahalesi ile iki zanlının gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Zanlılarla ilgili ilk incelemede, kadın zanlının hakaret suçundan arama kaydının bulunduğu, ayrıca her iki şüphelinin terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğunun belirlendiği kaydedilmişti.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada, bomba düzeneği süsü verilmiş bir parfüm kutusu ile el yapımı kesici aletler bulunduğu aktarılmıştı.

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