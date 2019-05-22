TBMM'de terör eylemi girişimiyle ilgili son dakika gelişmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan ve terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.