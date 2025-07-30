Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NTV'de katıldığı programda gündemi değerlendirdi, soruları cevapladı. Terörsüz Türkiye Komisyonu hakkında konuşan Bakan Tunç, komisyonda Meclis'in aldığı kararlara teknik destek vereceklerini bildirdi.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle;

"Terörsüz Türkiye süreci geleceğimiz açısından çok kritik öneme sahip. Türkiye tarihi için çok önemli bir aşama. Bu sürece kolay gelinmedi. TBMM'de kurulacak olan komisyon, başlayacak olan çalışmalar çok önemli. Sürecin şekillenmesi ve devamlılığı, oradan çıkacak kararlar doğrultusunda yürütmenin alacağı kararlar önem arz ediyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen sene Ahlat'ta yaptığı tarihi konuşma önemliydi. Sonrasında ekim ayında Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrı ve sonrasında İmralı'dan yapılan açıklamalarla beraber, terör örgütünün feshi ile ilgili karar alındı.

Silahların yakıldığını hep beraber gördük. Terör örgütü kendini feshetti. Yeni bir dönem başladı. Bundan sonraki süreç önemli. Sürecin kalıcı olması önemli. Kalıcı olması için devletin tüm kurumları koordinasyon içerisinde süreci izliyorlar.

Koalisyon zamanlarında bu başarı sağlanamaz. Bu bir devlet politikası haline geldi. Şu anda TBMM'de kurulacak olan komisyon önemli. Burada partilerimiz bu süreçle ilgili görüşlerini ifade edecekler. Orada alınacak kararlar önemli. Bu süreç içerisinde siyasi partilerimizin, milletvekillerimizin önemli katkıları olacaktır.

Terör örgütünün feshi kararı ve silahları bırakması bir pazarlığın sonucu değil. Bunu başından beri söylüyoruz. Bugüne kadar yapılanları hep milletimiz için yaptık. Milletimiz AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın bu milletin aleyhine adım atmayacağını çok iyi bilir. Komisyon çalışmalarına başladığında görüşler dile getirilecektir. Yapılması gereken kanun düzenlemeleri TBMM'nin takdirindedir.

VEYSİ AKTAŞ'IN TAHLİYESİ

Veysi Aktaş herhangi bir düzenleme sonrası tahliye edilmiş değil. Kişi PKK terör örgütü içerisinde iki PKK'lıyı ajanlık yaptığı gerekçesiyle öldürmesinden dolayı aldığı ceza var. Bu cezanın koşullu salıverme süresi 30 yıl. 30 yıl cezasını çektikten sonra tahliye için başvuruyor ve çoğu kez bu başvurular reddediliyor. 32 yıl dolduktan sonra tahliye ediliyor. Cezası bittikten sonra tahliye olmuş oluyor.

İNFAZ DÜZENLEMESİ YAPILACAK MI?

31 Temmuz yasası olarak hep gündeme geldi. Covid döneminde, covid izninden yararlanmışlardı. 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyla süre bitti ve dolayısıyla 31 Temmuz 2023'te izinde bulunanlar bakımından onlara yeni bir hak tanındı; salıverilmesine 5 yıl kalanlar dışarıda denetimli serbestlik olarak cezalarını çekmeye devam ettiler, içeri alınmadılar.

Yeni bir düzenleme yapılabilir mi diye tartışıldı. Meclis'in takdiri yeni bir düzenleme yapılmadı. Burada DEM Parti'nin Meclis'te gündeme getirdiği bir husus yok. DEM Parti zaten bu Covid izni düzenlemesi yapılırken, 'terör suçluları da yararlansın' talebinde bulunmuştu.

ÇOCUK YARGILAMASI DEĞİŞECEK Mİ?

Bu konuda çalışmalar yapıldı. TBMM'ye önereceğimiz bazı hususlar var. Çocukların her türlü tehlikeden ve kötü durumlardan korunması devletimizin en önemli görevi. Cezaların caydırıcılığı bakımından düzenlemeler oldu.

Tartışılan konu ceza adaletini ortaya çıkarmak. Her ülkenin ceza kanunları farklı... Dolayısıyla burada bilim adamlarımız, hukukçularımız, akademisyenlerimiz, bu suçlara bakan ilgili daire üyeleri ve başkanlarıyla yapacağımız değerlendirmelerle, toplumdan gelen hassasiyeti de dikkate alarak; 15-18 yaş grubu yeni bir kategori olabilir mi, tüm bunlar konuşulan konular.

Ortaya çıkmış, kesinleşmiş bir durum söz konusu değil. Önemli olan çocuklar bakımından ceza adaletinin sağlanması.

ORMAN YANGINLARI SORUŞTURMASI

Adli boyutla ilgili olarak cumhuriyet başsavcılıklarımız mutlaka soruşturma başlatır. Yangının sebebi bulunmaya çalışılır. 1 Haziran'dan itibaren 168 şüpheli gözaltına alınmıştı, 39 kişi tutuklandı. 64'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmalar devam ediyor.

Geçmişte orman yangınlarına sebebiyet vermek suçundan 127 kişi cezaevinde bulunuyor, bunların 67'si hükümlü.

ADLİ TIP'IN MURAT ÇALIK KARARI

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık şu anda hastanede... Hem tedavi süreci hem tetkikler devam ediyor. Tutukluyken rahatsızlığını ifade etti, muayeneler neticesinde Adli Tıp Kurumu'na raporlar gitti. Adli Tıp Kurumu raporları değerlendirdi ve bazı tetkikler istedi. Bu tetkiklerin yapılması için tutuklunun hastanede gözlem altında olması ve tetkik sürecinin bitiminde raporlarının yeniden değerlendirileceğine dair karar verdi.

Adli Tıp raporu tamamen teknik bir konu. Buna heyet karar verecek. Rapor yargıya intikal ettiğinde kararlar verilebilir. Rapor öncesinde de takdir yargının. Yargı, rapor gelmeden de karar verebilir. Dosya kapsamı, tutukluluk sebebi... Tüm bunlar değerlendirilir.

Konu tamamen İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tetkiklerin, Adli Tıp'a ulaşması sonrası verilecek olan bir karar söz konusu.

BELEDİYELERE YÖNELİK SORUŞTURMALAR

Belediye soruşturmaları ile ilgili olarak; burada bir adli soruşturma var. Dosyanın içeriğini bilmeden, delilleri görmeden, düşünce ifade etmek, yargı bağımsızlığı açısından uygun değil. CHP'li belediyelere ilişkin soruşturmalar tamamen adli makamların yürüttüğü soruşturmalar.

Bu soruşturmalarda ortada MASAK raporu, ifadeler, itirafçıların beyanları var. Para kuleleri olarak yansıyan durumdan itibaren yapılan bir soruşturma söz konusu. Bu soruşturmalar ilçelere de sirayet etti.

Burada soruşturma devam ederken bi yandan da yolsuzluğun devam ettiğini görüyoruz. Manavgat'ta suçüstü yapıldı, Şile'de suçüstü yapıldı. İzmir'de eski belediye başkanı ile ilgili olarak raporları savcılığa gönderen kendi belediye başkanları.