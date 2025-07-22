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TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' temasları! MİT Başkanı Kalın, Yeni Yol Partisi'ni ziyaret etti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında, Yeni Yol Partisi TBMM Grubu'nu ziyaret etti.

IHA22 Temmuz 2025 Salı 16:35 - Güncelleme:
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' temasları! MİT Başkanı Kalın, Yeni Yol Partisi'ni ziyaret etti
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Kalın ve beraberindeki heyet Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında Yeni Yol grubunu ziyaret etti.

Yeni Yol Partisi TBMM Grubu'nda gerçekleşen görüşmede, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ ile Mehmet Emin Ekmen yer aldı.

Basına kapalı, 1 saat 15 dakika süren görüşmede, MİT Başkanı Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

Kalın ve berberindeki heyet; MHP'yi, AK Parti, DEM Parti ve en son İYİ Parti'yi ziyaret etmişti.

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