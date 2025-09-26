TBMM'de üçlü toplantı: Bütün konular kapsamlı ele alındı

TBMM Halkla İlişkiler Binası'ndaki toplantıya TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Sağlık Komisyonu Başkanı ve Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ile dostluk grubu üyeleri ve KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu katıldı.

Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ayrım, "3 devleti de ilgilendiren bütün konuları çok kapsamlı değerlendirme fırsatımız oldu, öneriler alındı." dedi.

Bundan sonraki süreçte toplantıların daha sık yapılacağını vurgulayan Ayrım, ileriye dönük hazırlanacak somut projelerin hükümetlere sunulacağını bildirdi.

Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Erdem de birliğe eskisinden daha çok ihtiyaç duyulan günlerin yaşandığını söyledi.

KKTC'nin tüm Türk devletlerinin mesuliyetinde olduğunu ifade eden Erdem, "Bu mesuliyeti hep birlikte üzerimizde hissediyoruz ve öyle de takip edeceğiz." diye konuştu.

Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay da dostluk gruplarının önemine değinerek, toplantıda ülkeler arasındaki ilişkileri değerlendirdiklerini belirtti, üç ülke arasındaki dostluğun üst seviyede olduğunu vurguladı.