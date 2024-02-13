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Güncel

TBMM'de yeni nizamiyenin yapımı için tarih belli oldu

TBMM'de ziyaretçiler için oluşturulacak yeni giriş nizamiyesinin yapımına şubat ayının sonunda başlanacak.

AA13 Şubat 2024 Salı 11:03 - Güncelleme:
TBMM'de yeni nizamiyenin yapımı için tarih belli oldu
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay başkanlığında toplanan Güvenlik Koordinasyon Kurulu'nda yeni kararlar alındı.

Buna göre, ziyaretçi yoğunluğu ve güvenlik tedbirleri dikkate alınarak Dikmen kapı girişinin yanında bulunan otopark bölümünde oluşturulacak yeni nizamiyenin inşaatına Meclis'in yerel seçimler dolayısıyla tatile girmesiyle bu ay sonu başlanacak.

Bir ay içerisinde tamamlanması planlanan yapım sürecinin ardından yeni giriş nizamiyesi, nisan ayından itibaren kullanıma sunulacak. Bu kapıdan sadece ziyaretçiler alınacak. Ayrıca ziyaretçiler araçlarıyla da bu kapıdan giriş yapabilecek. Meclis'in diğer kapılarından ziyaretçi alınmayacak.

Yeni giriş nizamiyesinin oluşturulmasının ardından Dikmen kapıyı, milletvekili, eski milletvekili ve üst düzey yöneticiler kullanacak. Çankaya kapı ise protokol girişi olacak.

- ARAÇ GİRİŞ KARTLARINA YÖNELİK YENİ UYGULAMA

Meclisin kadrolu memurları ve işçileri araç giriş kartlarını TBMM Genel Sekreterliğinden alacak. Milletvekillerine, eski milletvekillerine, milletvekili danışmanlarına, Meclis Başkanlık Divanına, siyasi parti gruplarına ve basın mensuplarına ise araç giriş kartları TBMM İdare Amirliğince verilecek.

Ayrıca TBMM İç Güvenlik Yönetmeliği'nin güncellenmesine yönelik çalışmalarda sona gelindi. Yeni Yönetmelik, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a sunulacak. Daha sonra bu Yönetmelik, Meclis Başkanlık Divanına gönderilecek.

Yönetmelikte yapılacak değişikliğe göre de milletvekillerine verilen araç kartları, sadece kendisi, birinci derece yakını ve noter kanalıyla kiraladığı araçlara tahsis edilecek.

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