Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybettiği faciada, tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, taslak raporunu tamamladı. AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığındaki komisyonun hazırladığı rapor, nihai hale getirilerek Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

17 TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Komisyon, 3 aylık yasal sürenin ardından aldığı 1 aylık ek süreyle çalışmalarını sürdürdü. Bu süreçte 17 toplantı gerçekleştirilirken, 14 kamu kurum ve kuruluşu ile 10 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve yangında hayatını kaybedenlerin yakınları dinlendi.

5 ANA BAŞLIKTA TOPLANDI

Komisyon, yangın güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla 5 ana başlık altında 18 maddelik öneri paketi sundu.

■ Konaklama tesislerinde yangın riski arz eden LPG ve LNG tank ve tesisatlarına ilişkin proje, montaj ve periyodik kontrol süreçlerine dair açık düzenlemeler yapılmalıdır.

■ Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'in "Denetim" başlıklı 131'inci maddesinde, "özel yapı, bina, tesis ve işletmeler, mahalli itfaiye teşkilatı ile bunların bağlı veya ilgili olduğu bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarının müfettişi, kontrolör veya denetim elemanları tarafından denetlenir" hükmü yer almaktadır.

■ İtfaiye teşkilatlarının işyerlerinde yürüttükleri denetimler sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların hangi usul ve esaslar çerçevesinde giderileceği ile giderilmeyen aykırılıklar karşısında uygulanacak idari yaptırımların mevzuatta düzenlenmesi gerekmektedir.

■ Bütün iller için AFAD koordinasyonunda İl Risk Azaltma Planı (İRAP) bünyesinde veya bağımsız olarak, insanların toplu halde bulunduğu yerler ve riskli olduğu belirlenen diğer binaları da kapsayacak biçimde planlar hazırlanmalıdır.

■ Otelcilik hizmeti sunan işletmelerde, sigaralı ve sigarasız oda ayrımına son verilerek, belirlenen alanlar dışında tütün ürünleri kullanımının tamamen önlenmesine yönelik tedbirler alınmalıdır.

■ Belirli kriterler özelinde belirlenecek binalarda, yangın ikaz sistem panoları, yangın panelleri itfaiye teşkilatına bağlanarak, herhangi bir yangın ihbar ve ikazının kullanıcının onayına bağlı olmadan, itfaiyeye doğrudan, en kısa sürede ulaşması sağlanmalıdır.

■ Tüm yangınla mücadele ekipmanları ile yangın algılama ve uyarı sistemlerine, ilgili TS/EN standartlarına uyumlu olma zorunluluğu getirilmeli.

■ Turizm bölgelerinde, otel veya nüfus yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda dönemsel itfaiye ve acil sağlık birimleri oluşturulmalıdır.

■ Toplumda yangın ve iş sağlığı güvenliği bilincini artırmaya yönelik projeler gerçekleştirilmeli, bu konuda kamu spotları hazırlanmalıdır.

TAHLİYE DÜZENEKLERİ KURULMADI

Raporun sunuş bölümünde Komisyon Başkanı Selami Altınok, değerlendirmelerde bulundu. Otel yöneticilerinin gerekli tedbirleri almadığını, bodrum kattaki kafenin işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığını vurguladı. Personelin yangın eğitimi ve tatbikatlardan geçirilmediğini ve duman tahliye düzenekleri kurulmadığını aktardı.