TBMM'den ortak sözde 'Ermeni kararı' tepkisi
TBMM Genel Kurulunda ABD Senatosunun 'Ermeni kararı' ortak bildiriyle kınandı
- AA
TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nı ortak bildiriyle kınadı ve reddetti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, ABD Senato kararının yok hükmünde sayılmasına dair Karar metni ektedir. pic.twitter.com/oCoWQCdU63— TBMM Genel Kurulu (@TBMMGenelKurulu) 13 Aralık 2019
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