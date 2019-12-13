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TBMM'den ortak sözde 'Ermeni kararı' tepkisi

TBMM Genel Kurulunda ABD Senatosunun 'Ermeni kararı' ortak bildiriyle kınandı

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TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nı ortak bildiriyle kınadı ve reddetti.
 

 

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