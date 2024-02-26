TBMM'den şehit aileleri ve gazilere ziyaret

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve diğer komisyon üyeleri çeşitli ziyaretler için geldikleri Kayseri'de ilk olarak Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Ardından ise Kartal Şehitliği ziyaretinde bulunuldu.

Ziyaretlerin ardından şehit aileleri ve gazilerle Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Hulusi Akar, "Ülkemizin geleceğini ve bekasını sağlamak için büyük bir mücadele içindeyiz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü olmazsa olmazımız. 85 milyonun tek yumruk olması için gayret ediyoruz. Buna karşı çıkan ne varsa PKK'sı, YPG'si, DEAŞ'ı, FETÖ'sü her türlü tehdit ve terör örgütüne karşı büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz. Mehmetçik bu konuda gerçekten dünyada örnek alınacak davranışlar içinde ülkesini milletini korumak için çalışıyor. Jandarmamız ve polisimiz içeride, dışarıda nerede olursa olsun terör örgütüne karşı mücadele ediyor. Hiçbir tavizimiz yok. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele devam edecek. İnşallah ülkemizi 40 yıldan beri başımıza musallat olan bu beladan kurtaracağız" dedi.

'ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ'

Tek yürek olarak hayatlarını sürdürmeye devam edeceklerini belirten Akar, "Asil milletimiz, Türk'üyle, Kürt'üyle, Zaza'sıyla, Arap'ıyla Ermeni'siyle, Çerkez'iyle, Avşar'ıyla bir bütün olarak tek yumruk ve tek yürek olarak daha güvenli bir şekilde hayatımızı sürdüreceğiz. Buna gayret gösteriyoruz. Şehitlerimiz başımızın tacı. Buradaki yapılan çalışmalarda en büyük pay şehitlerimize ve gazilerimize ait. Onların da anaları, babaları, kardeşleri, çocukları ve yakınları bizim başımızın tacı. Onların hatıralarını hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Elimizdeki imkanlar ölçüsünde ne yapabilirsek yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

'BAZI TOPLUMSAL OLAYLAR VAR'

Yasal olarak bazı konuların olduğunu aktaran Akar, şöyle konuştu:

"Bunların hepsinin farkındayız. Milli Savunma Komisyonu üyelerimiz başta olmak üzere, bakanlıklarımız bu konudaki hassasiyetlerini sürdürüyorlar. Biraz zamana ihtiyaç var. Bunları bir şekilde çözmeye çalışacağız. Burada bazı toplumsal olaylar var. Eğitimle, yetişme tarzıyla olaylar var ve akla gelmedik sıkıntılar yaşanıyor. Bir şehit olduğu zaman şehidin eşi, annesi, babası yakınları tek yumruk olurlar diyoruz ama maalesef bu her zaman böyle olmuyor. Bazı sıkıntılar yaşanıyor. Bunlara karşı alınması gereken tedbirler konusunda çalışmalar vardı, bunları sürdürüyoruz. Bizim bölgelerde yaptığımız ziyaretlerin amacı bu olayları bizzat yerinde görmek, sahiplerinden dinlemek."