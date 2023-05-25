TBMM'nin en genç milletvekili kaydını yaptırdı

Zehranur Aydemir, önce Ankara Adliyesi'ne giderek mazbatasını aldı. Aydemir'i, iki ay önce evlendiği Ömer Aydemir ve AK Parti Gençlik Kolları üyeleri yalnız bırakmadı.

Mazbatasını alan Aydemir'in sonraki durağı Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Meclisin en genç üyesi, kayıt sırasında da özel olarak karşılandı. Meclis kayıt personeli, Aydemir'i bir buket çiçek ve çikolatayla karşıladı.

Mazbatasını teslim eden Aydemir, ardından parmak izi verdi. Kayıt işlemlerini tamamlayan Aydemir'e rozetini eşi Ömer Aydemir taktı.

"HAZIRIM ÇÜNKÜ ARKAMDA ÇOK BÜYÜK BİR LİDER VAR"



Kayıt sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aydemir, 28. Dönem'in tüm milletvekillerine hayırlı olmasını diledi.

Aydemir, 28. Dönem'in en genç vekili sıfatıyla sorumluluğunun farkında olduğunu belirterek, "Heyecanlıyım. İnşallah hem Ankara milletvekili hem de Türkiye'nin en genç milletvekili olmanın sorumluluğunu en güzel şekilde hakkıyla teslim edebilmek nasip olur. Gençlerin sesi olarak Meclis'te var olacağım. Gençlere vadettiğimiz her çalışmanın hem takipçisi hem de gerçekleştiricisi olmak için var gücümle çalışacağım." dedi.

Meclis'te 30 yaş altı 5 milletvekilinin olduğunu belirten Aydemir, bunların 4'ünün AK Parti milletvekili olduğunun altını çizdi.

"Meclis açıldığında katip üye olarak hep kürsüde oturacaksınız, uzun bir mesai. Hazır mısınız?" sorusuna Aydemir, "Hazırım çünkü arkamda çok büyük bir lider var ve ben bu liderin bana yüklediği sorumluluğun ve güvenin farkındayım. Onun bana verdiği bu sorumluluğu en güzel biçimde değerlendirmek için var gücümle çalışacağım. Elimden ne geliyorsa hakkıyla teslim edeceğim inşallah." yanıtını verdi.

ZEHRANUR AYDEMİR KİMDİR?



1998 yılında Ankara'nın Çankaya ilçesinde doğan Aydemir, üniversite öğrenimini Ankara TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde tamamladı.

Endüstri Mühendisliği bölümünde tam burslu okuyan Zehranur Aydemir, Bilgisayar Mühendisliği bölümünden çift anadal yaptı.

Zehranur Aydemir, 2021 yılında Endüstri Mühendisliği, 2023 yılında ise Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun oldu.

Bir savunma sanayi firmasında yazılım mühendisi olarak çalışmakta olan Aydemir, siyasi hayatına ise 2016 yılında AK Parti Ankara Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonunda başladı.

AK Parti Ankara İl Başkanlığında ve AK Parti Genel Merkez bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Aydemir, halen AK Parti Gençlik Kolları MYK Üyesi ve AR-GE ve Eğitim Başkanı olarak görev yapıyor.

Zehranur Aydemir iyi seviyede İngilizce, orta seviyede Almanca biliyor.

