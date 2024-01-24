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TBMM'nin İsveç kararı dünya basınında yankı buldu

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 346 milletvekilinin katıldığı oylamada 287 kabul, 55 ret oyu kullanıldı. Türkiye'nin İsveç'e yönelik NATO kararı, dünya basınında da genişçe yer aldı.

24 Ocak 2024 Çarşamba 02:48 - Güncelleme:
TBMM'nin İsveç kararı dünya basınında yankı buldu
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İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. TBMM'de 287 kabul, 55 ret, 4 çekimser oy kullanıldı.

Genel Kurul kararına ilişkin ilk açıklama İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'dan geldi. Ulf Kristersson, ülkesinin NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından İttifak'a tam üyeliğe bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen karar dünya basınında da geniş yer buldu.

"TÜRKİYE KİLİT ENGELİ KALDIRDI"

ABD merkezli The Hill gazetesi Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine dair önemli bir engeli bertaraf ettiğini vurgulayarak, haberi "Türkiye parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini onaylayarak kilit engeli kaldırdı" başlığı ile verdi.

"TÜRKİYE, İSVEÇ'İ NATO'YA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIRDI"

ABD merkezli CNN, TBMM'nin İsveç'in NATO üyelik hedefini onayladığını ifade ederek, "Türk parlamentosu Salı günü İsveç'in NATO üyelik hedefini onaylayarak, İskandinav ülkesini aylarca süren gecikmelerden sonra askeri ittifaka katılmaya bir adım daha yaklaştırdı" İfadelerine yer verdi.

"TÜRK PARLAMENTOSU İSVEÇ'E YEŞİL IŞIK YAKTI"

TBMM'nin İsveç'in NATO'ya girmesine yeşil ışık yaktığının altını çizen Slovenya basınından RTV SLO, TBMM Genel Kurul'da kabul edilen kararın Başkan Erdoğan tarafından imzalaması gerektiğine dikkat çekti.

"TÜRKİYE PARLAMENTOSU İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNİ DESTEKLİYOR. SIRADA ERDOĞAN'IN İMZASI VAR"

İngiltere basınından BBC, Türkiye'nin terör ile ilişkisinden dolayı ertelediği İsveç'in NATO'ya üyelik protokolünü kabul ettiği aktardı. BBC ayrıca Türkiye'nin sunduğu şartların İsveç tarafından uygulandığını ve İsveç'in Haziran ayında daha sıkı terörle mücadele yasaları getirerek terörist gruplara mali veya lojistik yardım sağlamayı yasa dışı hale getirdiğini vurguladı.

BBC'nin haberinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yasayı imzalaması beklendiği ifade edildi.

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