TBMM'nin tatil kararı Resmi Gazete'de
Meclis'in 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.
- AA
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararda, TBMM'nin 19 Temmuz Cuma gününden başlamak ve 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 18 Temmuz tarihli 105'inci birleşiminde karar verildiği belirtildi.
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