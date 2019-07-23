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TBMM'nin tatil kararı Resmi Gazete'de

Meclis'in 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararda, TBMM'nin 19 Temmuz Cuma gününden başlamak ve 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 18 Temmuz tarihli 105'inci birleşiminde karar verildiği belirtildi.

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