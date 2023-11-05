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Güncel

TBMM'nin yoğun gündemi... Milyonları ilgilendiriyor

TBMM Genel Kurulunda kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

AA5 Kasım 2023 Pazar 11:38 - Güncelleme:
TBMM'nin yoğun gündemi... Milyonları ilgilendiriyor
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Haftalık çalışmasına 7 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurulda, "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmeleri sürecek.

Teklife göre, riskli yapı tespiti Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idarece resen yapılabilecek. Riskli yapıların yıktırılması için maliklere tek seferde 90 günden fazla olmamak üzere süre verilecek, yapıların tahliyesinin engellenmesi durumunda kolluk kuvveti marifetiyle tahliye yapılacak. Kentsel dönüşüm, maliklerin salt çoğunlukla aldığı karara istinaden yapılabilecek.

Ayrıca teklifte, deprem bölgesinde yıkım kararlarının iptalinin talep edilmesi nedeniyle yıkılamayan binalarla ilgili yargı süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik düzenleme de bulunuyor.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2024 bütçesinin görüşmelerine devam edilecek. Komisyonda, 7 Kasım Salı günü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 8 Kasım Çarşamba günü İçişleri Bakanlığı, 9 Kasım Perşembe günü Sağlık Bakanlığı, 10 Kasım Cuma günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri görüşülecek.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin görüşmelerine başlanması bekleniyor.

Salı ve çarşamba günü, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları düzenlenecek.

  • TBMM Genel Kurulu
  • taslak görüşmeleri
  • kanun teklifi

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