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TBMM'ye 6 dokunulmazlık dosyası sevk edildi

TBMM Başkanlığına, 6 milletvekili hakkında 6 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

AA14 Nisan 2025 Pazartesi 13:50 - Güncelleme:
TBMM'ye 6 dokunulmazlık dosyası sevk edildi
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Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu"

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