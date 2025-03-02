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TBMM'ye ''abi-abla hitaplarının aile dışında kullanılması yasaklansın'' talebi

Meclis'ten, abi-abla hitaplarının aile dışında kullanılmasının yasaklanması, marketlerde çalışanların sakal kesme zorunluluğunun kaldırılması talep edildi.

AA2 Mart 2025 Pazar 11:31 - Güncelleme:
TBMM'ye ''abi-abla hitaplarının aile dışında kullanılması yasaklansın'' talebi
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Vatandaşların dilek ve şikayetlerini inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu'na, 15 Mayıs 2023-17 Ocak 2025 tarihlerinde yaklaşık 15 bin başvuru yapıldı.

Komisyona iletilen talepler arasında ilginç dilekçeler de yer aldı. İzmir'de yaşayan bir kişi, Arapça kökenli kelimelerin yasaklanmasını, 40 yaşından küçüklerin açık öğretim liselerine kayıt yaptıramamasını, abi-abla hitaplarının aile dışında kullanılmasının, kamusal alanlarda sigara içilmesinin ve bazı mobil uygulamaların yasaklanmasını talep etti.

Komisyona başvuran bir başka kişi ise kamu işçilerinin yıllık izinlerinin kullanımına ilişkin iyileştirme yapılmasını, engellilere zorunlu indirim uygulamayan firmalara ceza verilmesini ve Engelliler Haftası'nda engelli çalışanların bir hafta boyunca idari izinli sayılmasını önerdi.

Çalışan öğrencilere örgün eğitime devam edebilmeleri için eğitim izni verilmesi, kadınlar için haftalık çalışma süresinin düşürülmesi, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için nakliye ve yol yardımı yapılması gibi çok sayıda başvurunun da yer aldığı dilekçelerde, resmi para biriminin dolar ya da avro ile değiştirilmesi, tüm illerin büyükşehir statüsüne alınması, marketlerde çalışanların sakal kesme zorunluluğunun kaldırılması, sokak düğünlerinin yasaklanması ve Antarktika kıtasına turistik ziyaretler düzenlenmesi talep edildi.

Başvurular arasında dikkati çeken şu talepler de yer aldı:

"Araç içinde bulunan kişilere yönelik fiziksel saldırılara caydırıcı cezalar verilmesi, şehit yakınlarına tanınan bir defaya mahsus ÖTV muafiyetinden yararlanma hakkının gazilere de verilmesi, başvuru yapıp ücreti zamanında ödemediği için bedelli askerlik hakkının yandığından bahisle bu hakkı tekrar elde edebilmek için bir düzenleme yapılması, kişilerin, aralarında akrabalık bağı bulunduğu birini avukat olarak tayin etmesinin engellenmesi, ev kiralarına sınır getirilmesi, engelli çocuğu olan memurlara erken emeklilik sağlanması, madeni para üretimi ve kullanımının kaldırılması, karekod uygulanmamasının durdurulması, partisinden istifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesi."

Komisyona Tokat'ın Turhal ilçesinden başvuran bir kişi ise trafik kazasına müdahale edip yaralılarla ilgilendiği için kendisine takdir belgesi verilmesini talep etti.

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