TBMM'ye dilekçe sundular: Kadınlar da askere alınsın

AA muhabirinin, vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonunun Mayıs Ayı Faaliyet Raporundan derlediği bilgilere göre, Komisyona geçen ay 1076 başvuru gerçekleştirildi.

Dilekçelerden 163'ü kadınlardan gelirken, en çok "komisyona yapılan başvuru işlemleri, çalışma ve sosyal güvenlik alanı ile adalete" ilişkin konularda başvuru yapıldı.

Komisyona en çok başvuru yapan iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

Dilekçe Komisyonuna başvuran bir kişi, evlilik sürecinde ekonomik ve sosyal yük oluşturduğu gerekçesiyle düğün, nişan ve benzeri törenlerin yasaklanmasını talep etti.

Bazı vatandaşlar da çeşitli konularda yasal düzenleme yapılması için Komisyona dilekçe yazdı. Başvurular arasında, ev hanımlarına SGK prim desteği verilmesi, çocukların hastalık sürecinde ebeveyn refakatinin yasal güvence altına alınması ve çocuk adına düzenlenen sağlık raporlarının ebeveyn için de geçerli sayılması, uzun süre boş tutulan konutlara yönelik "boş konut vergisi" alınması, mevcut konutların kiralama ve dönüşümlerinin teşvik edilmesi ile heykel yapılmasının yasaklanmasına ilişkin yasal düzenleme talepleri yer aldı.

Dilekçe Komisyona gelen dikkat çeken taleplerden bazıları şöyle:

"Sigara ve alkol kullananların sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanmaması, 25 yıldan fazla evli ve en az üç çocuklu ailelere ÖTV'siz araç alım hakkı tanınması, her vatandaşa ücretsiz internet kotası verilmesi, hafta sonu tatillerinin kamu görevlilerinin yıllık izinlerinden sayılmaması, bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi, ev haczi gibi uygulamaların kaldırılması, 20 yaşına gelen kadınlara zorunlu askerlik getirilmesi, sahiplenilen kedi ve köpekler için belediyeler eliyle tahsil edilecek yıllık bir hayvan sahipliği vergisi alınması, cinsiyet değişikliğinin kesin olarak yasaklanması ve değiştirenlerin Türk vatandaşlığından çıkartılması, 5 ve daha fazla çocuklu aileler için vergi muafiyetleri getirilmesi."

Komisyon, vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşturulması ve taleplerinin karşılanmasında da aktif rol üstleniyor.

"DİLEKÇELER, BİZLERE ÖNEMLİ BİR VERİ KAYNAĞI OLUŞTURMUŞTUR"

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, halkın dile getirdiği her sesin, demokrasiye güç veren bir katkı olduğu bilinciyle faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Dilekçe hakkının, yalnızca bireysel bir başvuru yolu değil, vatandaşların yönetime katılımının ve toplumsal beklentilerin Meclis'e taşınmasının en etkili araçlarından biri olduğunu vurgulayan Karamık, "Bu dönemde Komisyonumuza ulaşan dilekçeler, toplumun farklı kesimlerinden gelen sorunları ve beklentileri yansıtarak bizlere önemli bir veri kaynağı oluşturmuştur. Vatandaşlarımızın gündelik yaşamlarından kamu hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede dile getirdiği talepler, çözüm süreçlerimize ışık tutmuş, demokratik katılımı daha da güçlendirme yönündeki kararlılığımızı pekiştirmiştir." ifadesini kullandı.

Dijitalleşmenin sunduğu imkanlar doğrultusunda, e-Devlet üzerinden yapılan başvuruların artmasının, dilekçe hakkının erişilebilirliğini ve etkinliğini önemli ölçüde artırdığını dile getiren Karamık, Dilekçe Komisyonunun bu dönüşüme öncülük eden çalışmalarıyla e-demokrasi anlayışının gelişimine katkı sağladığını ve vatandaşların yönetime doğrudan katılımını teşvik ettiğini kaydetti.