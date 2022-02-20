TBMM'ye yazılı olarak ilettiler! ''Uykucu Tavuk'' akımına son verildi

Sabah 20 Şubat 2022 Pazar 10:26 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 10:26

TBMM'ye gelip Dijital Mecralar Komisyonu'na sunum yapan Tiktok, bazı sorulara cevapları daha sonra yazılı olarak iletti. Gelen cevaplar içinde en çok dikkat çeken ise Tiktok'un son dönemde akıma dönüşen "Sleepy Chicken" yani "Uykucu Tavuk" uygulamaları oldu.

Sabah'ın haberine göre; Bu akımda ünlü fenomenler başta olmak üzere birçok kişi tavuklarını ilaçların içinde pişirerek yiyor. Bunun da uyku getirme gibi bir yan etkisi bulunduğu için akıma "Uykucu Tavuk" ismi verildi. Uzmanlar bunun sağlığa son derece zararlı olduğunu belirtip uyarmıştı. Akımın yayıldığı sosyal medya platformu Tiktok, bu tür videoları tehlikeli buldukları için kaldırdıklarını duyurdu.

Tiktok, TBMM Komisyonu'nun sorularını şöyle cevapladı: "Tiktok'ta gerçekleşen herhangi bir tehlikeli eylem, topluluk kurallarımızı doğrudan ihlal eder ve bu tür içerikler platformdan kaldırılır. Bu içerik özelinde, video sayısının başlı başına bir 'trend' oluşturmadığını, ancak içeriğin tehlikeli eylemler politikamızı ihlal ettiği için kaldırıldığını söyleyebiliriz. Riskli faaliyetleri ve diğer tehlikeli davranışları, profesyonel olmayan veya gerekli güvenlik önlemleri alınmadan gerçekleştirilen, kullanıcı veya halk için ciddi yaralanmalara veya ölümlere yol açabilecek eylemler olarak tanımlarız. Amatör gösteriler veya tehlikeli meydan okumalar (challenge) dahil olmak üzere bu tür davranışları tasvir eden, teşvik eden, normalleştiren veya yücelten içeriğe izin vermeyiz."

4 SAATTE KALDIRIYORUZ

GELEN başvurular üzerine incelemelerde bulunup en geç dört saat içinde yasa dışı içerikle ilgili işlem yapıyoruz.

FİRMA ÇİNLİ AMA UYGULAMA ÇİN'DE YOK

(Firmanın Çinli olduğunun hatırlatılması üzerine) Tiktok uluslararası bir şirkettir. Ana şirketi ByteDance'dir. Tiktok uygulaması Çin'de mevcut değildir.