TCDD Genel Müdürü görevden alındı
TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızır Reis Deniz görevden alındı.
TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın görevden alındı. TCDD Genel Müdürlüğü'ne vekaleten Ali İhsan Uygun atandı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızır Reis Deniz görevden alındı.
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