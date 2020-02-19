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TCDD ''Sıfır Atık Belgesi'' almaya hak kazandı

TCDD Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yürütülen proje kapsamında 45 bin ton değerlendirilebilir atık elde ederek 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı.

AA19 Şubat 2020 Çarşamba11:05 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 11:05

AA muhabirinin TCDD'den edindiği bilgiye göre, küresel ısınmadaki artışın durdurulması ya da azaltılması için enerjinin en çok kullanıldığı alanlardan ulaşımda yeni stratejiler geliştirilmesi gerekiyor. Bu değişimde en büyük payı çevre dostu taşımacılık modu olan demir yolu alıyor.

Resmi Gazete'nin 12 Temmuz 2019 tarihli sayısında yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği gereği kamu kurum ve kuruluşlarının 1 Haziran 2020'ye kadar sıfır atık uygulamasına geçmesi zorunlu hale geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yürütülen proje kapsamında TCDD Genel Müdürlüğü binasında başlatılan uygulama kısa sürede ülke genelindeki 102 iş yerine ulaştı.

TCDD, geçen yıl nisan ayında çalışmalarına başlanan "Sıfır Atık Uygulaması Projesi"nde yüzde 90 ilerleme kaydederek birçok kuruma örnek oldu.

- ATIKLAR ENTEGRE ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ'NE KAYDEDİLİYOR

Proje kapsamında toplam 45 bin ton değerlendirilebilir atık elde edildi. Bu kapsamda, 17 ton kağıt tasarrufuyla 289 ağaç kurtarılırken, 13 ton plastikle 204 litre petrol ürünü kazanıldı. Kurum personeli tarafından evden getirilenlerle birlikte 2 ton bitkisel atık yağla 1700 litre biyodizel yakıt elde edildi.

10 kategoride kağıt, karton, plastik, cam, bitkisel yağ gibi birçok atık daha ayrıştırılarak bir merkezde depolanıyor ve buradan dönüşüm merkezlerine ulaştırılıyor. Atıklar Entegre Çevre Bilgi Sistemi'ne de kaydediliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan denetlemede Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan TCDD çalışanları, hedeflerini temiz bir Türkiye yaratarak çöpe giden değerleri ekonomiye kazandırmak olarak açıkladı.

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