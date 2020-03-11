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İstanbul-Sofya tren seferleri durduruldu

TCDD Taşımacılık AŞ, İstanbul - Sofya tren seferlerine yeni nesil 'Koronavirüs' sebebiyle geçici olarak ara verildiğini duyurdu.

IHA11 Mart 2020 Çarşamba 14:52 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 15:08
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TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul-Sofya Ekspresi seferlerine 11 Mart tarihinden itibaren geçici olarak ara verildiğini açıkladı. Türkiye ile İran’ın başkenti Tahran arasında demiryolu yolcu taşımacılığını sağlayan Transasya Ekspresi ile Van-Tahran tren seferleri de bir süre önce koronavirüs nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.

TRENLER DEZENFEKTE EDİLİYOR

Yapılan açıklamada, yüksek hızlı trenlerle günde 23 bin, konvansiyonel trenlerle 45 bin, Marmaray’da 430 bin ve Başkentray’da 39 bin yolcu taşıyan tüm trenlerin sefer sonlarında günlük temizliklerinin hijyen kurallarına uygun olarak detaylı bir şekilde yapıldığı belirtildi. Çin’den başlayarak dünyaya yayılan korona virüs sebebiyle trenlerde rutin temizliklerin yanı sıra insan sağlığını tehdit etmeyen ilaçlarla her gün ayrıntılı olarak dezenfekte yapıldığı da bildirildi. Kurumsal olarak alınan tedbirlerin haricinde bireysel çabaların da önemli olduğu belirtilen açıklamada, yolcu ve personelin el temizliğine ve diğer önerilere dikkatle uymaları konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan afiş ve videolarla bilinçlendirildiği kaydedildi.

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