TCDD Taşımacılık deprem bölgesinden 55 bin 714 yolcuyu tahliye etti

TCDD Taşımacılık, depremzede vatandaşların bölgeden tahliyesi ve birincil ihtiyaçların bölgeye ulaştırılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şirket, bugüne kadar 316 yolcu treni ile 55 bin 714 yolcuyu tahliye ederken, 48 yük treni ile de 683 vagon yardım malzemesini ücretsiz taşıdı.

Bugün için ise 16 yolcu treni ve 4 yük treni planlandı.

Güney Kurtalan Ekspresi ve Van Gölü Ekspresi seferlerine başladı

TCDD Taşımacılık'ın sosyal medyadan yaptığı diğer açıklamada ise, Ankara-Kurtalan-Ankara arasında işleyen Güney Kurtalan Ekspresi ile Ankara-Tatvan-Ankara arasında işleyen Van Gölü Ekspresinin normal saat ve parkurunda seferlerine başladığı belirtildi.

Açıklamada, depremzede vatandaşların tüm trenlerden ücretsiz yararlanmaya devam edeceği hatırlatıldı.