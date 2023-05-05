İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2023 Cuma / 15 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5036
  • EURO
    21,5132
  • ALTIN
    1265.5
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TCDD uyardı: Otla mücadele için tren yollarında ilaçlama yapılacak
Güncel

TCDD uyardı: Otla mücadele için tren yollarında ilaçlama yapılacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Ankara, Kayseri, Yozgat, Eskişehir, Niğde, Zonguldak, Karabük, Kırıkkale, Çankırı'da gar ile istasyonlar arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılacağını duyurdu.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 18:20 - Güncelleme:
TCDD uyardı: Otla mücadele için tren yollarında ilaçlama yapılacak
ABONE OL

TCDD'den yapılan açıklamada, bugün Ulukışla-Kayseri, 6 Mayıs'ta Kayseri merkez-varyant yolu dahil, 7 Mayıs'ta Kayseri-Yerköy, 8 Mayıs'ta Yerköy-Irmak, 9 Mayıs'ta Irmak- Çankırı, 10 Mayıs'ta Çankırı- Karabük, 11 Mayıs'ta Karabük-Zonguldak, 15 Mayıs'ta Marşandiz- Hasanbey gar ve istasyonlar arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi.

Mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.