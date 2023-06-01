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TCDD'den Marmaray açıklaması: Vandallık yapan şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), bugün Marmaray'da bir şahsın tutamakları kırarak içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görselinin de bulunduğu duyuruları toplayan kişi halkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

AA1 Haziran 2023 Perşembe 22:37 - Güncelleme:
TCDD'den Marmaray açıklaması: Vandallık yapan şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacağız
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Marmaray'ın Twitter adresinden paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün Marmaray'da bir şahsın tutamakları kırarak içerisinde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın görselinin de bulunduğu duyuruları topladığı tespit edilmiştir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle hayata geçirilen ve tüm dünyada yüzyılın en önemli projeleri arasında yer alan Marmaray'da seyahat ederken tahammülsüzlük göstererek Vandallık yapan ve kamu malına zarar veren bu şahısla ilgili yarın suç duyurusunda bulunacağımızı saygıyla duyururuz."

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