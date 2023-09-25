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TCDD'den ''Marmaray'da çekilen reklam filmi'' hakkında açıklama: Hukuki girişimler başlatıldı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Marmaray'da daha önce bir sosyal medya platformu için çekim izni alınan görüntülerin 4 yıl sonra farklı bir amaçla gösterime sunulduğunu, konuyla ilgili yanıltıcı beyanlarda bulunan yapımcı ve yapım şirketi nezdinde hukuki girişimlerin başlatıldığını bildirdi.

AA25 Eylül 2023 Pazartesi 16:20 - Güncelleme:
TCDD'den ''Marmaray'da çekilen reklam filmi'' hakkında açıklama: Hukuki girişimler başlatıldı
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Marmaray'ın X adresinden paylaşılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında bir gruba ait kısa filmin yayınlandığı belirtildi.

Söz konusu kısa filmin 30 Kasım 2019'da mekan kullanma ücreti karşılığında park yerinde bekleyen boş bir tren setinde çekildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu filmin çekimleri için kurumumuza yapılan 29 Kasım 2019 tarihli başvuruda, bir sosyal medya platformu için reklam çekileceği belirtilmiş, çekilen film 4 yıl sonra farklı bir amaçla gösterime sunulmuştur. Başvuruyu yapan reklam ajansı ticari bir reklam çekimi yapılacağı algısıyla yanıltıcı beyanda bulunmuştur. Konuyla ilgili olarak 2019 yılında yaptığı başvuruda doğru olmayan beyanlarda bulunan yapımcı ve yapım şirketi nezdinde hukuki girişimlerimizi başlattığımızı ifade ederken kurumsal olarak da izin süreçleriyle ilgili inceleme süreci başlattığımızı kamuoyuna duyururuz. Günde yüz binlerce vatandaşımıza hizmet verirken böyle bir tartışmanın içerisinde olmaktan büyük üzüntü duyduğumuzu belirtir, saygılarımızı sunarız."

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