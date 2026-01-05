TCDD'den yeni demiryolu adımı... Anlaşma imzalandı

Fabrikadan yapılan açıklamada, KARDEMİR'in katma değerli ürünler portföyünde yer alan ray ürünleriyle önemli bir ticari başarıya daha imza attığı belirtildi.

Şirketin ulaştırma altyapı projelerine yönelik güvenilir, yerli ve sürdürülebilir çözümler sunduğu vurgulanan açıklamada, Aralık 2025 döneminde yurt içi demir yolu projelerinde kullanılmak üzere TCDD Genel Müdürlüğü, TCDD Yüksek Hızlı Tren (YHT) Bölge Müdürlüğü ve TCDD'ye bağlı 7 Bölge Müdürlüğü ile toplam 22 bin 980 ton ray satışı için sözleşmelerin imzalandığı hatırlatıldı.

Sözleşmeler kapsamında üretilecek 60E1 R260 kalite, 36 metre uzunluğundaki rayların TCDD Ankara, İzmir, Sivas, Malatya, Adana ve Afyon bölge müdürlükleri ile TCDD Genel Müdürlüğü ve YHT Bölge Müdürlüğü projelerinde kullanılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"KARDEMİR, 2007'de devreye aldığı Ray Profil Haddehanesi ile yerli ve milli üretim anlayışı doğrultusunda geliştirdiği yüksek kalite standartlarına sahip ray ürünleri sayesinde Türkiye'nin demir yolu altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlamayı sürdürüyor. Şirket, bu alandaki üretim kabiliyeti ve tecrübesiyle demir yolu sektöründe stratejik tedarikçi konumunu her geçen gün daha da pekiştiriyor."