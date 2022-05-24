TCDD'nin bölgesel trenleri ulaşıma nefes oldu

AA muhabirinin TCDD'den aldığı bilgilere göre, Adana, Zonguldak-Karabük, İzmir, Adapazarı, Trakya, Sivas, Diyarbakır, Eskişehir ve Diğer Bölgesel Trenler Grubu olarak tasnif edilen bölgesel trenler, 37 il arasında hem ulaşıma nefes oluyor hem de alternatif toplu taşıma aracı olarak ön plana çıkıyor.



TCDD'nin 9 ayrı grupta yer alan bölgesel trenler ile yılın ilk 4 ayında 3 milyon 562 bin 778 yolcu taşındı.

Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Gaziantep hattında ulaşım sağlayan Adana Grubu trenleri, 2022'nin ilk 4 ayında 1 milyon 374 bin 832 yolcu sayısına ulaşarak en fazla yolcu taşıyan bölgesel tren grubu oldu.

Bölgesel trenlerin büyük bölümünü 4 vagonlu 262 yolcu kapasiteli raybüsler oluşturuyor.

Yakın ve orta uzaklıktaki kentler arasında hizmet veren bölgesel trenler, vatandaşlar tarafından genellikle iş gezisi, hastaneye gitmek için veya tatil amaçlı tercih ediliyor.

Seyahat edenlere ekonomik olmasının yanı sıra rahat ve konforlu bir yolculuk imkanı sunan bölgesel trenlerde engelliler için tekerlekli sandalye bölümü ile engelli tuvaleti bulunuyor.

- "TRENDEN ÇOK MEMNUNUZ"



Adana'da yaşayan Halise Dönmez, AA muhabirine, kızını görmek için Adana ile Mersin arasında sık sık tren yolculuğu yaptığını söyledi.

Ailecek bölgesel treni kullandıklarını belirten Dönmez, "Trenden çok memnunuz sürekli Mersin'e giderken tren yolcuğunu tercih ediyorum. Trafikten dolayı çok sıkıntı yaşıyoruz. Arabayla gittiğimiz zaman epey sıkıntı yaşıyoruz ama tren daha rahat oluyor. Herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Mersin Üniversitesi öğrencisi Burak Akbarlak da öğrenci arkadaşlarıyla treni tercih ettiklerini anlattı.

Konforu ve diğer ulaşım araçlarına göre ucuz olması nedeniyle trenle yolculuk yaptığını belirten Akbarlak, herkese tren seyahati yapmalarını tavsiye etti.

- "BÖLGESEL TRENLERİN FAZLA OLMASI ÇOK ÖNEMLİ"



Bir iş görüşmesi için Mersin'in Tarsus ilçesine gitmek için treni kullanan Fatih Sönmezler, "Arabayla gitmekten ziyade treni tercih ediyorum. Treni daha rahat ve konforlu buluyorum. Trenlerimiz artık hızlı ve güvenilir. Bölgesel trenlerin fazla olması vatandaşlar açısında da çok önemli." görüşünü dile getirdi.

Ailesiyle birlikte akraba ziyaretine giden Abdullah Karadeniz, çocuklarının rahatı için genellikle her seyahatinde treni tercih ettiğini söyledi.

Karadeniz, "Çocuklarım otobüste rahat etmiyorlar. Ama tren hem daha rahat hem de konforlu. Trenlerin ulaşıma katkısı çok oldu. İnşallah ülkemizde hızlı trenler de artar." dedi.

Tren yolculuğunu çok sevdiğini aktaran Suzan Yüksel Kızılkaya, "İhtiyaç halinde sürekli treni tercih ediyorum. Tren yolculuğu otantik, güzel, ailecek yolculuk yapmaya elverişli. Tren yolculuğunu çok daha keyifli ve ferah buluyorum. Bölgesel trenler ulaşıma nefes oldu. Otobüsler yolculukta biraz daha sıkıcı fakat trenler daha ferah ve ailelere daha uygun." ifadelerini kullandı.

- "RAHATLIĞI İÇİN TRENİ TERCİH EDİYORUM"



Lise öğrencisi Kubilay Akbaş, tren yolculuğunun rahat olduğunu ifade ederek, trenlerin ulaşımı kolaylaştırdığını belirtti.

İşi gereği trenle yolculuk yaptığını vurgulayan Hasan Durak, "Gerçekten de çok rahat kaliteli ve personel güler yüzlü. Rahatlığı için treni tercih ediyorum. Ulaşıma gerçekten de nefes oldu. Engelliler, yaşlılar, öğrenciler ve çocuklar için dört dörtlük bir ulaşım." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Muhammed Mustafa Yıldırım, tren yolculuğunun çok keyifli olduğunu ve tren yolculuğunda çok anılar biriktirdiğini dile getirdi.

Toplum sağlığı açısından trenin daha faydalı olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkemiz gelişiyor, gençler olarak geliştiğini görmek bizi mutlu ediyor. Avrupa'daki tren sisteminin bizim de ülkemize geleceğinden eminim. İnşallah bize de nasip olur."