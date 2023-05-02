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TCG Anadolu Ege yolunda

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İstanbul programını tamamlayarak İzmir'e gitmek üzere Sarayburnu'ndan ayrıldı.

AA2 Mayıs 2023 Salı 11:43 - Güncelleme:
TCG Anadolu Ege yolunda
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Alınan bilgiye göre, 10 Nisan'da hizmete alınan ve 17 Nisan itibarıyla vatandaşların ziyaretine açılan TCG Anadolu, İstanbul programı süresince 140 bin 55 ziyaretçiyi ağırladı.

Bugün saat 16.00-19.00 sularında Çanakkale Boğazı'ndan geçmesi planlanan TCG Anadolu'nun, yarın İzmir'de olması bekleniyor.

- TCG ANADOLU'NUN ÖZELLİKLERİ

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor.

Toplam 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek.

27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.

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