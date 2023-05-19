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TCG Anadolu gemisine 19 Mayıs ilgisi

Türkiye'nin en büyük yerli ve milli askeri gemisi TCG Anadolu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürdü.

AA19 Mayıs 2023 Cuma 15:25 - Güncelleme:
TCG Anadolu gemisine 19 Mayıs ilgisi
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Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu'yu ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, gruplar halinde içeri alındı. Gemiyi gezen vatandaşlar, içerisinde bulunan helikopter, yerli ve milli askeri araçlar ile Kızılelma ve Bayraktar TB3 gibi SİHA'ları inceledi. Vatandaşlar gemide hatıra fotoğrafı da çekti.

- "ÖZGÜR OLDUĞUMU DAHA ÇOK HİSSETTİM ŞİMDİ"

Gemiyi ziyaret eden Nurhan Caner, anlatılamayacak bir duygu yaşadığını belirterek, "Çok gurur duydum. Böyle bir şeyi ilk kez yaşadım. Özgür olduğumu daha çok hissettim şimdi. Düşmanlara fırsat vermesin Rabbim. Önce geldiğimde giremedim. Şimdi bir kere de eşimle gezeceğim." diye konuştu.

Ailece Pendik'ten geldiklerini söyleyen Arif Dalseçkin ise ziyaret için özellikle 19 Mayıs'ı seçtiklerini ve gemiyi çok beğendiklerini ifade etti.

  • TCG Anadolu
  • 19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
  • TCG Anadolu gemisi

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