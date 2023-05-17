TCG Anadolu İstanbul'a döndü! Tekrar ziyarete açılacak

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
İzmir'de vatandaşlarımızın teveccühüyle karşılanan gururumuz TCG ANADOLU, yeniden İstanbul Sarayburnu'na demirledi. Gemimiz bugün saat 14.00'ten itibaren halkımızın ziyaretine açılacak. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.
İzmir'de vatandaşlarımızın teveccühüyle karşılanan gururumuz TCG ANADOLU, yeniden İstanbul Sarayburnu'na demirledi. Gemimiz bugün saat 14.00'ten itibaren halkımızın ziyaretine açılacak. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/utnFCQXO6A— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 17, 2023