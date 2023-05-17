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TCG Anadolu İstanbul'a döndü! Tekrar ziyarete açılacak

Yeniden İstanbul Sarayburnu'na demirleyen TCG Anadolu, saat 14.00'ten itibaren ziyarete açık olacak.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 11:06 - Güncelleme:
TCG Anadolu İstanbul'a döndü! Tekrar ziyarete açılacak
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

İzmir'de vatandaşlarımızın teveccühüyle karşılanan gururumuz TCG ANADOLU, yeniden İstanbul Sarayburnu'na demirledi. Gemimiz bugün saat 14.00'ten itibaren halkımızın ziyaretine açılacak. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.

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