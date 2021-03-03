TCG Anadolu SİHA gemisine dönüşüyor! Vurucu gücümüz olacak

03 Mart 2021 Çarşamba 15:09 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 15:15

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, NTV'de soruları yanıtladı.

"SİHA VE İHA'LARDA YOL HARİTAMIZ MEVCUT"

İHA ve SİHA'larda yol haritalarının mevcut olduğunu ifade eden Demir, "Mini İHA'yı daha gelişmiş hale getirdik. Mikro diyebileceğimiz İHA'lara ve daha büyük İHA'lara ihtiyacımız var. Bunları geliştirmek için çalışıyoruz." dedi.

"TCG ANADOLU, SİHA GEMİSİNE ÇEVRİLECEK"

TCG Anadolu'yu SİHA gemisine çevirecek sabit kanatlı İHA'ların geleceğini belirten Demir, "Gemilere iniş yapabilecek İHA konusunda çalışma var. TCG Anadolu gemisini bir İHA gemisine çevirmek istiyoruz. Bunun için TB2'yi geliştiriyoruz. Böylece denizlerde bir SİHA vurucu gücümüz olacak." dedi.