İSTANBUL 21°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2026 Çarşamba / 20 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2227
  • EURO
    53,1937
  • ALTIN
    6844.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TCG Anadolu'ya hayran kaldılar! 14 ülkenin temsilcisi Türkiye'ye çıkarma yaptı
Güncel

TCG Anadolu'ya hayran kaldılar! 14 ülkenin temsilcisi Türkiye'ye çıkarma yaptı

SAHA 2026 kapsamında fuarda bulunan yabancı ülkelerin üst düzey yetkililerinden oluşan bir heyet, Ataköy açıklarında demirleyen TCG Anadolu'yu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

AA6 Mayıs 2026 Çarşamba 16:53 - Güncelleme:
TCG Anadolu'ya hayran kaldılar! 14 ülkenin temsilcisi Türkiye'ye çıkarma yaptı
ABONE OL

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayisi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuar kapsamında, SAHA 2026'ya katılan yabancı ülkelerin üst düzey yetkililerinin yer aldığı heyet, Ataköy açıklarında demirleyen Türk savunma sanayisinin simge platformlarından TCG Anadolu'yu ziyaret etti.

Ziyarete iştirak eden heyetin içerisinde Nijerya'dan bakan düzeyinde, Güney Kore ve Portekiz'den amiral seviyesinde, Moğolistan ve Kırgızistan'dan general düzeyinde temsilciler yer alırken, Japonya, Guatemala, İspanya, Hırvatistan, Ürdün, Litvanya, Cezayir, Romanya ve Türkmenistan'dan üst düzey yetkililer de heyet içerisinde yer aldı.

GÖREV KONSEPTİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALDILAR

Ataköy açıklarında gerçekleştirilen ziyaret kapsamında askeri ve sivil heyetler, Türkiye'nin çok maksatlı amfibi hücum gemisi olan TCG Anadolu'da incelemelerde bulundu. Yetkililere geminin teknik kabiliyetleri, operasyonel kapasitesi ve görev konsepti hakkında detaylı bilgi verildi.

Özellikle insansız hava araçlarıyla entegre operasyon kabiliyeti, amfibi harekat yetenekleri ve çok yönlü kullanım kapasitesiyle öne çıkan gemi, yabancı heyet tarafından incelendi. Ziyaret, Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik ilerlemesini yerinde gözlemleme açısından heyete fırsatlar sundu.

Uluslararası işbirliklerini artırmayı hedefleyen SAHA 2026 kapsamında gerçekleştirilen temasların, Türkiye ile farklı ülkeler arasındaki savunma ve teknoloji alanındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlaması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.