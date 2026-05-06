TCG Anadolu'ya hayran kaldılar! 14 ülkenin temsilcisi Türkiye'ye çıkarma yaptı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayisi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuar kapsamında, SAHA 2026'ya katılan yabancı ülkelerin üst düzey yetkililerinin yer aldığı heyet, Ataköy açıklarında demirleyen Türk savunma sanayisinin simge platformlarından TCG Anadolu'yu ziyaret etti.

Ziyarete iştirak eden heyetin içerisinde Nijerya'dan bakan düzeyinde, Güney Kore ve Portekiz'den amiral seviyesinde, Moğolistan ve Kırgızistan'dan general düzeyinde temsilciler yer alırken, Japonya, Guatemala, İspanya, Hırvatistan, Ürdün, Litvanya, Cezayir, Romanya ve Türkmenistan'dan üst düzey yetkililer de heyet içerisinde yer aldı.

Ataköy açıklarında gerçekleştirilen ziyaret kapsamında askeri ve sivil heyetler, Türkiye'nin çok maksatlı amfibi hücum gemisi olan TCG Anadolu'da incelemelerde bulundu. Yetkililere geminin teknik kabiliyetleri, operasyonel kapasitesi ve görev konsepti hakkında detaylı bilgi verildi.

Özellikle insansız hava araçlarıyla entegre operasyon kabiliyeti, amfibi harekat yetenekleri ve çok yönlü kullanım kapasitesiyle öne çıkan gemi, yabancı heyet tarafından incelendi. Ziyaret, Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik ilerlemesini yerinde gözlemleme açısından heyete fırsatlar sundu.

Uluslararası işbirliklerini artırmayı hedefleyen SAHA 2026 kapsamında gerçekleştirilen temasların, Türkiye ile farklı ülkeler arasındaki savunma ve teknoloji alanındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlaması bekleniyor.