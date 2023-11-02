TCG Anadolu'ya hayran kaldılar: Sevincimden içimden ağlamak geliyor

Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Sarayburnu Limanı'na demirleyen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG Anadolu'ya vatandaşların ve öğrencilerin ziyaretleri sürüyor.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu görmek için limana gelenler güvenlik kontrolünün ardından saat 10.00'dan itibaren gemiye alındı.

Gruplar halinde gemiyi giriş yapan vatandaşlardan bazıları cep telefonuyla gezdikleri yerlerin görüntülerini çekti. Bazı ziyaretçiler ise hatıra fotoğrafı çektirdi.



"GÖĞSÜMÜZÜ ÇOK KABARTTI"

Ziyaretçilerden Büşra Aktaş, TCG Anadolu gemisini çok beğendiğini, bundan dolayı göğsünün kabardığını ifade etti.

Bu geminin Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin göstergesi olduğunu dile getiren Aktaş, "Milli olması bize daha çok gurur verdi. Gücümüzün, kuvvetimizin ne kadar arttığını görüyoruz. Savunmayı bıraktık, artık taarruza geçtik. Taarruzun da ne kadar geliştiğini görüyoruz. Bu gemi göğsümüzü çok kabarttı, çok mutlu olduk. Allah razı olsun, devletimize zeval ziyan vermesin. Askerimize güç kuvvet versin." dedi.

Eşiyle ile birlikte Denizli'den İstanbul'a gelen Saliha Kul, TCG Anadolu'yu gezerken gurur duyduğunu belirtti.

Çok mutlu ve huzurlu olduğunu anlatan Kul, "Sevincimden içimden ağlamak geliyor. İnanın o kadar mutluyum. Anlatılacak gibi değil." diye konuştu.

Eşi Adnan Kul ise TCG Anadolu gemisini çok beğendiğini dile getirdi.

Ailesiyle birlikte Sarayburnu Limanı'na gelen Süleyman Sarıkamış, gemide Türkiye'nin büyüklüğünü ve Türk milletinin güçlülüğünü gördüğünü aktardı.

Ziyaretçilerden Zübeyde Kaymak ise Türk vatanında böyle bir geminin olmasından gurur duyduklarını kaydetti.

Serpil Karahan da böyle büyük bir gururu gençlerin görmesi gerektiğini belirtti.

TCG Anadolu gemisi, saat 18.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

