İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2025 Cumartesi / 16 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6753
  • EURO
    40,0531
  • ALTIN
    3516.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TCG Büyükada ve TCG Kınalıada hakkında yeni gelişme
Güncel

TCG Büyükada ve TCG Kınalıada hakkında yeni gelişme

TCG Büyükada ve TCG Kınalıada, 18 Mart'ta halkın ziyaretine açılacak.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 10:52 - Güncelleme:
TCG Büyükada ve TCG Kınalıada hakkında yeni gelişme
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla TCG Büyükada ve TCG Kınalıada gemilerinin halkın ziyaretine açılacağını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında TCG Büyükada ve TCG Kınalıada gemilerimiz, Çanakkale'de halkımızın ziyaretine açılacaktır. 18 Mart 2025 tarihinde saat 13.00'ten itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından Çanakkale Boğazı'nda 'Denizde Resmi Geçit Töreni' icra edilecektir."

  • TCG Büyükada
  • TCG Kınalıada
  • 18 Mart

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.