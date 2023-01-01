TCG Gediz'de görev yapan askerler yeni yılı ailelerinden uzak görevleri başında karşıladı

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de birçok vatandaş 2022 yılını eğlence mekanlarında ve evlerinde karşılarken, görev başında olan kurumlardan Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG Gediz'de görev yapan askerler denizlerdeki güvenlik görevini sürdürerek yılı tamamladı. Sabahın erken saatlerinde Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndan kalkarak Akdeniz açıklarında görev icra eden yüzen şehir görünümündeki TCG-Gediz gemisi Akdeniz açıklarında görevinin başında yeni yıla Mavi Vatan'da 'merhaba' dedi.

Yeni yıl dolayısıyla deniz üzerinde gerçekleştirilen törende TCG Gediz Komutanı, ailelerinden uzakta mavi vatanda görev yapan personelinin yeni yılını kutladı.

Oldukça donanımlı olan TCG Gediz Gemisi'nin köprü üstünden personeline seslenen gemi komutanı yaptığı anonsta "TCG Gediz Ailesi'nin değerli personeli sevgili silah arkadaşlarım. Ülkemizin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumak için ailelerimizden uzakta gemimize verilen görevi yerine getirmekteyiz. 2022 yılının sonuna geldiğimizi bu günde TCG Gediz Ailesi'nin yeni yılını kutlar, yeni yılın sizlere ve sevdiklerinize sağlık mutluluk ve huzur getirmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

MAVİ VATANDA KUŞ UÇURTMUYORLAR



Her türlü askeri donanıma sahip TCG Deniz Savaş Gemisi, bir yandan denizde seyir halinde görevini icra ederken, diğer yandan da gemide konuşlu helikopter ile denizde ve havada adeta kuş uçurtmuyor. Dosta güven düşmana korku salan Mavi Vatan'ın kartalları, yeni yıla Akdeniz açıklarındaki görevlerinin başında göz kamaştıran icraatları ile girdi.