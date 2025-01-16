TCG Gelibolu, Libya açıklarında helikopterle havada yakıt ikmali gerçekleştirdi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Gelibolu fırkateyni Türk Deniz Görev Grubu kapsamında, 10 Ocak 2025 tarihinde Libya açıklarında, helikopterle iniş/kalkış ve havada yakıt ikmali icra etti." ifadesine yer verildi.



TCG GELİBOLU fırkateyni Türk Deniz Görev Grubu kapsamında, 10 Ocak 2025 tarihinde Libya açıklarında; "Helikopterle İniş/Kalkış" ve "Havada Yakıt İkmali" icra etti.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/vaxzQYjHAN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 16, 2025