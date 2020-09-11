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TCG Gemlik Fırkateyni ile Libya açıklarında eğitim

Libya açıklarında görev yapan TCG Gemlik Fırkateyni ve gemide konuşlu helikopterle denizde arama kurtarma eğitimi yapıldı.

11 Eylül 2020 Cuma 10:39 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 10:51
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Doğu Akdeniz'de gerilim artarken Türkiye tatbikat ve eğitimlerini kararlılıkla sürdüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan son açıklamada Libya açıklarında hava destekli arama kurtarma eğitiminin tamamlandığı belirtildi.

Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Libya açıklarında görev yapan TCG Gemlik Fırkateyni'nde konuşlu helikopter ile yapılan arama kurtarma eğitimin başarıyla tamamlandığı vurgulandı.

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