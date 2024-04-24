TCG Kınalıada, Mogadişu Limanı'nda

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Japonya seyrine devam eden TCG Kınalıada'nın, Mogadişu Limanı'nı ziyaret ettiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Japonya seyrine devam eden TCG Kınalıada, Mogadişu Limanı'nı ziyaret etti. Gemimiz için düzenlenen karşılama törenine, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Somalili bakanlar ve Mogadişu Büyükelçimiz Alper Aktaş katıldı."