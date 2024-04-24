TCG Kınalıada, Mogadişu Limanı'nda

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Japonya seyrine devam eden TCG Kınalıada'nın, Mogadişu Limanı'nı ziyaret ettiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Japonya seyrine devam eden TCG Kınalıada, Mogadişu Limanı'nı ziyaret etti. Gemimiz için düzenlenen karşılama törenine, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Somalili bakanlar ve Mogadişu Büyükelçimiz Alper Aktaş katıldı."
Japonya seyrine devam eden TCG KINALIADA, Mogadişu Limanı'nı ziyaret etti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 24, 2024
Gemimiz için düzenlenen karşılama törenine, Somali Cumhurbaşkanı Sn. Hasan Şeyh Mahmud, Somalili Bakanlar ve Mogadişu Büyükelçimiz Alper Aktaş katıldı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/jdvH0m3M6A