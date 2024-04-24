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TCG Kınalıada, Mogadişu Limanı'nda

TCG Kınalıada, Mogadişu Limanı'nı ziyaret etti.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 18:37 - Güncelleme:
TCG Kınalıada, Mogadişu Limanı'nda
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Japonya seyrine devam eden TCG Kınalıada'nın, Mogadişu Limanı'nı ziyaret ettiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Japonya seyrine devam eden TCG Kınalıada, Mogadişu Limanı'nı ziyaret etti. Gemimiz için düzenlenen karşılama törenine, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Somalili bakanlar ve Mogadişu Büyükelçimiz Alper Aktaş katıldı."

  • TCG Kınalıada
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