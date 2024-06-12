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''TCG Kınalıada'nın Japonya ziyareti paha biçilmez bir fırsat''

TCG Kınalıada Korveti, Türk-Japon diplomatik ilişkilerinin 100. yılı ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134. yılı dolayısıyla ziyaret ettiği Japonya'da, ikinci durağı Tokyo'ya ulaştı. TCG Kınalıada Gemi Komutanı Yarbay Serkan Doğan konuşmasında, korvetin Japonya ziyaretinin iki ülke donanma işbirliğini derinleştirmek için 'paha biçilmez bir fırsat' sunacağını bildirdi.

AA12 Haziran 2024 Çarşamba 16:19 - Güncelleme:
''TCG Kınalıada'nın Japonya ziyareti paha biçilmez bir fırsat''
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Başkent Tokyo'nun Koto bölgesindeki Uluslararası Kruvaziyer Terminali'ne yanaşan TCG Kınalıada Korveti, Japon donanma subayları ve Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği personelince karşılandı.

Karşılama törenine Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) Yokosuka Bölgesi Komutanı Koramiral İtou Hiroşi ile davetliler katıldı.

Büyükelçi Güngen, törende yaptığı konuşmada, nisanda Türkiye'den uğurlanan TCG Kınalıada'nın uzun seferinde Tokyo'ya ulaşmasının iki ülke arasında "güçlü ilişkileri ve karşılıklı saygıyı" vurguladığını bildirdi.

TCG Kınalıada'nın, Türk-Japon diplomatik ilişkilerinin 100. yılı ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134. yılı dolayısıyla sefer düzenlediğini vurgulayan Güngen, mürettebatın, Kuşimoto'daki Ertuğrul Anıtı'nda şehitleri andığını anımsattı.

Güngen, "Bu yıl karşılıklı güven ve dayanışma üzerine kurulu ilişkinin 100. yılını kutluyoruz ve TCG Kınalıada'nın ziyareti bu kutlamayı taçlandırdı" dedi.

İki ülkenin "gurur duyulan dostluğunu" sürdürüleceğine inandığını söyleyen Güngen, "Türkiye ile Japonya arasındaki güçlü ilişki, deniz kuvvetlerimizin işbirliğine yansıyor. Her iki donanma barış ve istikrara bağlılıklarını paylaşmakta. Bu ortaklık küresel deniz güvenliğine bağlılığımızı ortaya koyuyor." diye konuştu.

- "SERBEST VE AÇIK HİNT-PASİFİK"

Koramiral İtou ise konuşmasında TCG Kınalıada ve mürettebatını başkent Tokyo'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını bildirerek Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100. yılını kutladı.

"Türk donanmasının Pasifik'e olan güçlü bağlılığı 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' için muazzam bir katkı" diyen İtou, korvet mürettebatının "uzun süreli ve anavatandan uzak" görevleri için fedakarlık gösterdiğini bildirdi.

- "PAHA BİÇİLEMEZ BİR FIRSAT"

TCG Kınalıada Gemi Komutanı Yarbay Serkan Doğan konuşmasında, korvetin Japonya ziyaretinin iki ülke donanma işbirliğini derinleştirmek için "paha biçilmez bir fırsat" sunacağını bildirdi.

Liman ziyaretinde ortak tatbikat ve mesleki toplantılara katılacaklarını kaydeden Doğan, "Bu faaliyetler hem operasyonel yetenekleri hem de dostluk bağları ile karşılıklı anlayışı geliştirecek." dedi.

Tokyo ziyareti dolayısıyla Yarbay Doğan'a çiçek takdim edilen törene Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanı Tuğamiral Yücel Darcan da iştirak etti.

Türk ve Japon donanma subaylarının karşılıklı plaket sunduğu tören alanında, Japon vatandaşları Türk bayrakları salladı.

Konuşmalar sonrası Güngen, korvet önünde Japon ve Türk donanma subayları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

14-15 Haziran'da Tokyo'da halka açılması planlanan TCG Kınalıada Korveti'nin sonraki durağı, güneybatıdaki Hiroşima kenti olacak.

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