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TCG Nusret, Gökova ve Karpaz gemileri ziyarete açıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, TCG Karpaz, TCG Gökova ve TCG Nusret Müze Gemisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.

AA18 Mayıs 2024 Cumartesi 17:43 - Güncelleme:
TCG Nusret, Gökova ve Karpaz gemileri ziyarete açıldı
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011'de aslına uygun yapılan TCG Nusret Gemisi ve TCG Karpaz İskenderun'da iskeleye yanaştı.

Buraya demirleyen gemiler ziyarete açıldı.

Ziyaret için gelen vatandaşlara görevliler tarafından gemilerle ilgili bilgi verildi.

Daha sonra gezi teknesiyle İskenderun Körfezi'nde demirleyen TCG Gökova'ya götürülen ziyaretçiler, gemi hakkında görevlilerden bilgi aldı, fotoğraf çekildi.

Gemiler, yarın da aynı yerde 10.00-17.00 saatlerinde gezilebilecek.

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