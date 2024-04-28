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TCG Nusret Müze Gemisi, Bodrum'da ziyarete açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen TCG Nusret Müze Gemisi ziyarete açıldı.

AA28 Nisan 2024 Pazar 22:40 - Güncelleme:
TCG Nusret Müze Gemisi, Bodrum'da ziyarete açıldı
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Dünyada ilk ve tek yüzer müze gemi olarak hizmet veren TCG Nusret, Bodrum Cruse Port'ta ziyaret edilebiliyor.

Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2011'de aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi'ni çok sayıda vatandaş ziyaret etti.

Bazı vatandaşlar gemiyi ziyarete çocuklarıyla geldi. Modern seyir cihazlarıyla donatılmış gemide, ziyaretçilere bilimsel veriler de aktarıldı.

Ziyaretçiler gemide hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geminin, Ege ve Akdeniz'de 8 Haziran'a kadar liman ziyaretleri planlandığı bildirildi.

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