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TCG Poyraz, halkın ziyaretine açıldı

Türk Deniz Kuvvetlerinin 'çevik' gücü TCG Poyraz hücumbotu, Kocaeli'de vatandaşların ziyaretine açıldı.

AA1 Temmuz 2024 Pazartesi 13:48 - Güncelleme:
TCG Poyraz, halkın ziyaretine açıldı
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Çanakkale'den gelen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Rüzgar sınıfı TCG Poyraz hücumbotu, İzmit Yat Limanı'na demirledi.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında ziyarete açılan, çevik ve yüksek manevra kabiliyetine sahip 57,84 metre uzunluğundaki gemi, üzerindeki top ve güdümlü mermi sistemleriyle dikkat çekti.

Kızıyla Zonguldak'tan Kocaeli'ye gelen Suna Öztürk, gemiyi ilk ziyaret edenler arasında yer aldı.

Öztürk, AA muhabirine, denize ilgisi dolayısıyla Donanma Komutanlığının faaliyetlerini yakından takip ettiğini, fırsat buldukça liman ziyaretlerinde savaş gemilerini yakından görme şansı yakaladığını söyledi.

Kocaeli'de daha önce TCG Anadolu gemisini ziyaret ettiğini anlatan Öztürk, bu gemileri görmenin gurur verici olduğunu dile getirdi.

Savaş gemilerinin teknik özellikleri ve silah sistemleri hakkında bilgi almanın heyecan verici olduğunu söyleyen Öztürk, "Bunları görmek gayet güzel. Türkiye'miz adına gurur verici diyorum ve mutluyuz. Teşekkür ediyoruz." dedi.

Askeri gemi 10.00-17.00 saatlerinde 3 gün boyunca ziyarete açık kalacak.

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