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TCG Salihreis Tunus'ta nefes kesti

TCG Salihreis fırkateyni, 'Phoenix Express-2024 Tatbikatı'na katıldı.

AA16 Kasım 2024 Cumartesi 17:43 - Güncelleme:
TCG Salihreis Tunus'ta nefes kesti
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Milli Savunma Bakanlığı, TCG Salihreis fırkateyninin "Phoenix Express-2024 Tatbikatı"na katıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TCG Salihreis fırkateyni, 4-15 Kasım tarihlerinde Tunus ev sahipliğinde icra edilen Phoenix Express-2024 Tatbikatı'na katıldı. Tatbikat kapsamında Tunus liman ziyareti icra edildi. 14 Kasım'da Tunus Deniz Kuvvetlerine ait OPV SYPHAX karakol gemisiyle eğitimler yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Fotoğraftaki: Tunus Deniz Kuvvetlerine ait OPV SYPHAX karakol gemisi

  • TCG Salihreis
  • Fırkateyn Phoenix Express
  • Tatbikat

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