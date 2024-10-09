Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı.



AFAD koordinesinde toplanan gıda, battaniye ve çadırdan oluşan 300 ton insani yardım malzemesi, Mersin'de Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'ndaki amfibi gemiler TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'a yüklendi.

Lübnan Tahliye Görevi Grup Komutanı Tümamiral Nihat Baran, seyir öncesinde gemi personeline konuşma yaparak başarılı görev temennisinde bulundu.

Limandan demir alan TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar, 2 fırkateyn ve 2 karakol gemisi eşliğinde Beyrut Limanı'na ulaştı.

Yerli amfibi gemilerindeki insani yardım malzemeleri, işlemlerin ardından yanaşacağı Beyrut Limanı'na indirilecek.

- TCG SANCAKTAR VE TCG BAYRAKTAR, SİVİLLERİ GETİRECEK

Limana insani yardımların indirilmesinin ardından çoğu Türk vatandaşı olan sivillerin tahliyesine başlanacak.

Türk makamlarından talepte bulunan farklı ülkelerin vatandaşlarının da aralarında bulunduğu siviller, bomba imha ve narkotik eğitimli köpeklerin de yer aldığı arama noktasından geçirilerek TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'a bindirilecek.

İki amfibi gemisine bindirilen siviller, 2 fırkateyn ve 2 karakol gemisi eşliğinde Mersin'e getirilecek.

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MSB'DEN LÜBNAN'DAKİ TAHLİYEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Lübnan'dan tahliye için gönderilen gemilerdeki 300 ton insani yardım malzemesinin Lübnan halkına teslim edileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine yola çıkan Deniz Kuvvetlerine ait iki geminin Lübnan'a ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, iki çıkarma gemisine tahliye ve yardım malzemesi ulaştırma, dört gemiye ise refakat ve koruma görevi verildiği bilgisi paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

"Beyrut'a ulaşan gemilerimizde yer alan 300 ton insani yardım malzemesi, dost ve kardeş Lübnan halkına teslim edilecek. Tahliye görevinde öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere devletimizden talepte bulunan yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan'dan tahliyesi güvenli şekilde gerçekleştirilecek."