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TCMB Başkanı Erkan'dan kendisi ve ailesiyle ilgili iddialara cevap

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, kendisi ve ailesiyle ilgili basında yer alan iddialara ilişkin, 'Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım.' ifadelerini kullandı.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 22:46 - Güncelleme:
TCMB Başkanı Erkan'dan kendisi ve ailesiyle ilgili iddialara cevap
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Erkan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde kendisini ve ailesini hedef almak suretiyle, TCMB'ye yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberlerin dolaşıma sokulduğunu belirtti.

ABD'de ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleri ile gerçekleştirdikleri ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiği bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığını ve üzüntüsünü kamuoyu ile özellikle paylaşmak istediğini vurgulayan Erkan, "Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım." paylaşımında bulundu.

  • Hafize Gaye Erkan
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