İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2025 Cumartesi / 23 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TCMB Başkanı Karahan'ın acı günü: Annesi Hatice Karahan Uşak'ta son yolcuğuna uğurlanacak
Güncel

TCMB Başkanı Karahan'ın acı günü: Annesi Hatice Karahan Uşak'ta son yolcuğuna uğurlanacak

Uzun süredir tedavi gören Op. Dr. Hatice Karahan için İstanbul'da cenaze töreni düzenlenecek. Dr. Karahan'ın naaşı memleketi Uşak'ın Karahallı ilçesinde toprağa verilecek.

HABER MERKEZİ13 Aralık 2025 Cumartesi 00:24 - Güncelleme:
TCMB Başkanı Karahan'ın acı günü: Annesi Hatice Karahan Uşak'ta son yolcuğuna uğurlanacak
ABONE OL

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın annesi Op. Dr. Hatice Karahan vefat etti.

Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Hatice Karahan için yarın ikindi vakti İstanbul Fatih Camisinde cenaze töreni düzenlenecek. Op. Dr. Karahan'ın cenazesi kılınacak cenaze namazının ardından pazar günü memleketi Uşak'ın Karahallı ilçesindeki aile mezarlığına defnedilecek.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN TAZİYE MESAJI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'ın muhterem validesi Hatice Karahan Hanımefendi'nin vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; Sayın Karahan'a ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun" dedi.

  • burhanettin duran
  • merkez başkası
  • fatih karahan
  • taziye

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.