TCMB Başkanı Karahan'ın acı günü: Annesi Hatice Karahan Uşak'ta son yolcuğuna uğurlanacak

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın annesi Op. Dr. Hatice Karahan vefat etti.

Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Hatice Karahan için yarın ikindi vakti İstanbul Fatih Camisinde cenaze töreni düzenlenecek. Op. Dr. Karahan'ın cenazesi kılınacak cenaze namazının ardından pazar günü memleketi Uşak'ın Karahallı ilçesindeki aile mezarlığına defnedilecek.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN TAZİYE MESAJI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'ın muhterem validesi Hatice Karahan Hanımefendi'nin vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; Sayın Karahan'a ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun" dedi.