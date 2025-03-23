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TCMB ile Türkiye Bankalar Birliği arasında kritik toplantı: Etkin müdahale vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Türkiye Bankalar Birliği temsilcileri, piyasadaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Merkez Bankası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, istikrarın sürdürülmesi için kararlı adımlar atılacağı ve her türlü aracın etkin bir şekilde kullanılacağı vurgulandı.

AA23 Mart 2025 Pazar 18:28 - Güncelleme:
TCMB ile Türkiye Bankalar Birliği arasında kritik toplantı: Etkin müdahale vurgusu
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TBB'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Merkez Bankası yetkilileri ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcilerinin piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi.

Duyuruda, 21 Mart'ta planlanmış olan toplantının Merkez Bankası ev sahipliğinde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi." ifadesine yer verildi.

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