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TCMB, kredi kartı faizlerinde referans oranının ilan edildiği güne dair değişikliğe gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faizlerde dikkate alınan referans oranın ilan edildiği güne dair değişikliğe gitti.

AA23 Haziran 2023 Cuma 10:32 - Güncelleme:
TCMB, kredi kartı faizlerinde referans oranının ilan edildiği güne dair değişikliğe gitti
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TCMB'nin, Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, her ayın sondan beşinci günü ilan edilen referans oran, bugünden itibaren, ilgili ayın beşinci iş gününden sonra Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olması halinde, PPK toplantısının yapıldığı tarihteki güncel verilere göre hesaplanacak.

Öte yandan, kredi kartı işlemlerindeki azami akdi ve gecikme faiz oranları, "referans oranı ilan edildiği gün" güncellenerek internet sitesinde ilan edilecek.

  • kredi kartı faizleri
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  • faiz

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