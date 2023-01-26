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TCMB'den, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin TL'ye dönüşümüne destek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk lirasına çevirmeleri durumunda, çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar firmalara destek verecek.

AA26 Ocak 2023 Perşembe 07:23 - Güncelleme:
TCMB'den, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin TL'ye dönüşümüne destek
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TCMB'den yapılan duyuruya göre, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi kapsamında ticari hayatta liralaşmanın desteklenmesi amacıyla yeni bir adım atıldı.

Bu kapsamda, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin TCMB'ye satışı sırasında, firmalar verecekleri taahhüt karşılığında, Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecek.

Firmalar, ülkeye getirdikleri yurt dışı kaynaklı dövizlerinin en az yüzde 40'ını TCMB'ye sattıktan sonra getirilen dövizin kalan kısmını kur korumalı dönüşüm hesabında değerlendirebilecek ve verdikleri taahhüt karşılığında Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecek.

TCMB'ye satışı yapılacak dövizlerin ve Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülecek dövizlerin yurt dışı kaynaklı olduğunun tespiti bankalarca yapılacak.

Söz konusu desteğe ilişkin TCMB'nin Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'i de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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