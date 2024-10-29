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TCSG-72, Sinop'ta ziyarete açıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi TCSG-72, Sinop'ta ziyarete açıldı.

AA29 Ekim 2024 Salı 13:51 - Güncelleme:
TCSG-72, Sinop'ta ziyarete açıldı
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Sinop'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi TCSG-72, halkın ziyaretine açıldı.

Sinop Limanı'nda bulunan iskeleye demirleyen TCSG-72 gemisi, vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı.

Burada TCSG-72 Komutanlığında görevli personel, vatandaşlara gemi hakkında bilgi vererek sorularını yanıtladı.

Geminin ziyarete açık kısımlarını görme fırsatı yakalayan vatandaşlar, gemide hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Ziyaretçiler, geminin ziyarete açılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, gemi personeline teşekkür etti.

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