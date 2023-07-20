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Güncel

TDK'den Türkçe Sözlük'e ilişkin açıklama: İncelemeler başlatılmıştır

Türk Dil Kurumunca (TDK), 2023'te yayıma sunulan Türkçe Sözlük'ün hazırlanma, güncellenme ve yayımlanma sürecinde kurumun mevcut yönetiminin yer almadığı, bu nedenle basında ve sosyal medyada çıkan eleştirilerin dikkate alınarak inceleme başlatıldığı, gelişmeler hakkında en kısa zamanda açıklama yapılacağı bildirildi.

20 Temmuz 2023 Perşembe 17:34 - Güncelleme:
TDK'den Türkçe Sözlük'e ilişkin açıklama: İncelemeler başlatılmıştır
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TDK'den yapılan açıklamada, Güncel Türkçe Sözlük Bilim ve Uygulama Kurulu üyeleri ve uzmanlarınca 2019'da güncelleme çalışmalarına başlanan Türkçe Sözlük'ün mevcut haliyle bu yıl kullanıma sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hazırlık, güncelleme ve yayımlanma sürecinde mevcut yönetimin yer almadığı sözlükle ilgili basında ve sosyal medyada çıkan eleştiri ve öneriler dikkate alınmış ve gerekli incelemeler başlatılmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında en kısa zamanda Kurumumuz tarafından gerekli açıklamalar yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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